Junts critica que els nous pressupostos són "els mateixos" que els del febrer

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha criticat que els nous pressupostos que ha entregat la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, al president de la cambra, Josep Rull, són "exactament els mateixos" que els del febrer.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres al Parlament després de la reunió de Romero amb els grups de la Comissió d'Economia, en la qual ha detallat que són els mateixos comptes partida per partida, i ha criticat que s'hagin perdut "3 mesos preciosos".
Vergés ha explicat que Junts ja va dir al febrer que hi havia 890 milions d'euros de fons addicionals sense assignar, i que en preguntar-li per això, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va tirar "pilotes fora" i no els va explicar què eren exactament.
Ha assegurat que aquests 890 milions són els que el Govern ha destinat als acords amb ERC i els Comuns, i ha defensat que aquests pactes "es podien haver gestat via esmenes en el tràmit parlamentari" i que no calia que es retiressin els comptes i se simulés que n'entraven uns de nous, segons ell.
"D'una manera increïble i inexplicable, resulta que ERC i els Comuns ens han fet perdre 3 mesos per esperar, no entenem per què, al fet que s'acabessin les eleccions andaluses", i ha augurat que aquests pressupostos no resoldran els problemes a Catalunya.