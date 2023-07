Junts critica Batet (PSC) i nega haver ofert una vicepresidència de la Diputació al PP

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha negat aquest dijous haver ofert una vicepresidència de la Diputació de Barcelona al PP i ha acusat la número 1 del PSC al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, d'haver emès una "intoxicació" contra el seu partit.

"No hem ofert res al PP perquè no hem negociat amb ells. Es tracta, per tant, d'una intoxicació de la senyora Batet. L'únic partit que pacta amb el PP a Catalunya és el PSC, com es va demostrar a l'Ajuntament de Barcelona", ha recalcat la formació en un comunicat.

Batet havia assegurat que Junts va oferir una vicepresidència al PP a la Diputació per evitar un govern encapçalat pels socialistes, amb l'alcaldessa de Sant Boi (Barcelona), Lluïsa Moret, com a presidenta de la institució.