Junts critica el "afany recaptatori" dels governs socialistes i demana reduir la pressió fiscal

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
Junts ha criticat el "afany recaptatori", tant del Govern com del Govern, i ha demanat reduir la pressió fiscal sobre treballadors i empreses amb motiu de la celebració del Dia del Treballador aquest divendres 1 de Maig.
En un manifest difós per la formació liderada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, critiquen que amb la pressió fiscal "ofeguen" la capacitat d'estalvi i inversió dels catalans i això retalla el poder adquisitiu de les classes mitjanes i treballadores.
En aquest sentit, assenyalen al president de la Generalitat, Salvador Illa, per impulsar "polítiques errònies que frenen el dinamisme que necessita avui el mercat laboral" i assenyalen que, a causa de la seva gestió, professors, metges i agricultors han hagut de portar les seves reivindicacions als carrers.
Així, reivindiquen que aquest és un moment oportú per "reivindicar la necessària evolució" del model econòmic cap a nous paradigmes intensius en coneixement, valor afegit, ús generalitzat de la tecnologia, ocupació de nivell, estable i amb salaris propis.
Per això, demanen un salari mínim propi per a Catalunya i exigeixen que els diners que es produeix a Catalunya es quedi al territori: "Reiterem que només podrem disposar lliurement dels nostres recursos amb la independència".