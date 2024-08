Junts diu "Tejero sense bigoti" al jutge Llarena i diu que la llei d'amnistia no s'aplica perquè Sánchez és "covard"

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, s'ha referit al jutge que instrueix el 'procés' en el Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, com "Tejero sense bigoti" i ha acusat al Govern de Sánchez de ser "covard" per no fer que s'apliqui la Llei d'Amnistia a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així s'ha expressat Pujol Bonell en el seu torn de rèplica durant la compareixença al Senat del ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares. "Estem en ple cop de l'Estat Judicial i Llarena és un Tejero sense bigoti", ha apuntat.

Així mateix, ha recriminat la "brutícia estructural que inunda l'Estat espanyol" i ha arremès contra el Govern central "covard" i l'Estat "trampós" per no autoritzar que s'apliqui la Llei d'Amnistia als delictes de malversació que pesen sobre Puigdemont.

Així les coses, el senador de Junts ha estat cridat a l'ordre per referir-se durant la seva rèplica a altres temes que no s'atenen amb l'assumpte pel que s'ha convocat la comissió d'Afers Exteriors i la compareixença d'Albares per explicar les decisions adoptades pel Govern en relació amb la retenció i posterior expulsió per les autoritats veneçolanes d'una delegació oficial del Senat.