Junts crida a "reconstruir una estratègia guanyadora" de l'independentisme 7 anys després de l'1-O

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha instat a "reconstruir una estratègia guanyadora" de l'independentisme que animi a la mobilització i articuli una alternativa política en el moment actual, que qualifica de frustrant, el dia en què es compleixen set anys de l'1-O.

En un manifest aquest dimarts, Junts ha cridat a "gestar de nou una onada d'il·lusió" després del desgast i la desmobilització de l'independentisme sobre la qual ha demanat reflexionar.

Així mateix, ha assenyalat que l'independentisme no ha sabut materialitzar la independència per la manca d'unitat i no ha pogut "per la brutal repressió de l'Estat espanyol", i ha dit que aquests set anys han suposat aprenentatges per no repetir errors del passat.

"Des de Junts fem autocrítica i integrem els aprenentatges guanyats, però alhora ens reafirmem i ens conjurem per avançar cap a la independència", ha sostingut.

Finalment, Junts ha assegurat que set anys després de "la gran victòria col·lectiva que va representar el referèndum d'autodeterminació" no ha canviat la voluntat inamovible d'assolir l'objectiu polític de l'independentisme.