Junts crida el Govern central a blindar la llei d'amnistia contra "els jutges prevaricadors"

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha instat aquest dimarts el Govern central a blindar la llei d'amnistia contra el que defineix com "jutges prevaricadors", per això ha insistit a modificar el text que es vota en el ple del Congrés o bé retornar-lo a la Comissió de Justícia per continuar negociant.

"Aquest text és un punt de partida, però té forats per on la justícia prevaricadora espanyola pot deixar l'amnistia en paper mullat --ha afirmat en el ple del Congrés--. Si avui els podem treure la pilota, per què la posem al punt de penal?".

Segons ha dit, el PSOE té dues opcions, acceptar les esmenes presentades per Junts o bé donar una segona oportunitat a la Comissió de Justícia per continuar introduint canvis que assegurin l'aplicació de l'amnistia.

Nogueras ha tornat a atacar la cúpula del poder judicial i jutges com Manuel García-Castellón, que veu terrorisme en les protestes dels CDR i Tsunami Democràtic, o el jutge de Barcelona que veu indicis de "traïció" en la connexió russa del procés.

"Ens està passant la repressió per davant els nassos i no farem res? La cúpula judicial està dient que se'ns llençarà al coll i no fan res? El jutge Aguirre es passeja per les televisions europees prevaricant i no farem res?. El jutge García-Castellón es treu els delictes de la butxaca un cop publicat el primer text de la llei i no farem res?", s'ha preguntat.