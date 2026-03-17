Actualitzat 17/03/2026 13:50

Junts creu que retirar els pressupostos evidenciaria el "vodevil" del Govern

El diputado de Junts en el Parlament Salvador Vergés
JUNTS

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha afirmat aquest dimarts que retirar de la cambra el projecte de pressupostos 2026 evidenciaria el "vodevil i el desori" del Govern amb ERC i els Comuns.

"Això només portarà més inestabilitat. El que fa és fer perdre més el temps al país i demostra que l'estratègia del PSC i de Salvador Illa, de presentar uns comptes sense prou suports, l'aboca al fracàs", ha dit en una roda de premsa a la cambra.

Després de reiterar que el Govern no ha contactat amb Junts per negociar els comptes, ha assegurat que no saben què farà Illa, tot i que ha advertit de les conseqüències que pot suposar posposar els comptes per a metges, mestres, pagesos o en matèria d'habitatge, entre d'altres.

Així, ha acusat el Govern de receptar propaganda i li ha tornat a reclamar que rectifiqui les seves polítiques, com defensa "tot el país".

"EN TEORIA"

Considera que cal estar preparat per a qualsevol escenari i ha cridat a estar atents a la compareixença prevista d'Illa dimecres a la tarda al Parlament: "En teoria, demà dimecres compareix el president".

"Veurem què és el que ens exposa davant aquest desori del tripartit i aquest vodevil que patim tots els catalans", ha afegit.

 

