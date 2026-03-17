Junts creu que retirar els pressupostos evidenciaria el "vodevil" del Govern

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha afirmat aquest dimarts que retirar de la cambra el projecte de pressupostos 2026 evidenciaria el "vodevil i el desori" del Govern amb ERC i els Comuns.
"Això només portarà més inestabilitat. El que fa és fer perdre més el temps al país i demostra que l'estratègia del PSC i de Salvador Illa, de presentar uns comptes sense prou suports, l'aboca al fracàs", ha dit en una roda de premsa a la cambra.
Després de reiterar que el Govern no ha contactat amb Junts per negociar els comptes, ha assegurat que no saben què farà Illa, tot i que ha advertit de les conseqüències que pot suposar posposar els comptes per a metges, mestres, pagesos o en matèria d'habitatge, entre d'altres.
Així, ha acusat el Govern de receptar propaganda i li ha tornat a reclamar que rectifiqui les seves polítiques, com defensa "tot el país".
"EN TEORIA"
Considera que cal estar preparat per a qualsevol escenari i ha cridat a estar atents a la compareixença prevista d'Illa dimecres a la tarda al Parlament: "En teoria, demà dimecres compareix el president".
"Veurem què és el que ens exposa davant aquest desori del tripartit i aquest vodevil que patim tots els catalans", ha afegit.