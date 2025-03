Junts crea un grup de treball per abordar el futur desplegament de les competències en immigració

L'integraran noms com Victòria Alsina, Agustí Colomines i Miriam Nogueras, entre d'altres

BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -

Junts ha creat un grup de treball intern sobre immigració per abordar qüestions i iniciatives que es poden plantejar després de l'acord amb el PSOE per al traspàs de les competències en aquesta matèria i el seu futur desplegament.

Així ho han explicat fonts coneixedores a Europa Press, tenint en compte que la proposició de llei orgànica registrada sobre immigració registrada al Congrés contempla canvis sobre assumptes com a estrangeria, contractes de treball, control i integració al llarg de tretze articles i tres disposicions addicionals.

L'objectiu del grup és anticipar i posar sobre la taula debats relacionats amb el fenomen immigratori i la translació que poden tenir normativament en el moment que tingui efectivitat el traspàs, en un termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei.

Així, el grup de treball analitzarà l'assumpció de competències acordada, la qual cosa implica, quins recursos s'han de posar a disposició i que s'haurà de retocar o ajustar quan la llei estigui operativa.

Per cobrir tots els fronts possibles, Junts ha incorporat en el grup de treball l'exconsellera Victòria Alsina, el diputat al Parlament Agustí Colomines, la portaveu al Congrés, Miriam Nogueras, i noms com el d'Eric Bertran amb vincles amb entitats de la societat civil i el d'altres diputats i tècnics de la formació.

APORTACIONS DEL MÓN LOCAL

També es volen tenir en compte les aportacions del món local i explicar així amb el punt de vista d'alcaldes i tècnics municipals, tenint en compte que és l'administració més pròxima al ciutadà.

Així, totes les parts nodriran de propostes i informació la comissió de treball, que continuarà operativa fins que la llei s'implementi i sigui una realitat.

QUATRE MODELS

A la negociació entre el PSOE i Junts per al redactat de la proposició de llei van tenir en compte el que recullen quatre models en matèria d'immigració: el de Baviera, el del Quebec, el neerlandès i part del d'Escòcia, han explicat les fonts esmentades.

Ara també poden servir a Junts com a base per estudiar com s'han desplegat i implementat determinades polítiques, també en l'àmbit lingüístic.

Aquest divendres, precisament, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va subratllar que l'actual legislació ja diu que els ciutadans estrangers han de conèixer no només el castellà sinó la resta de llengües cooficials com el català, preguntat per si els immigrants hauran de parlar català per obtenir el permís de residència.

COMPETÈNCIES

La proposició de llei pactada entre el PSOE i Junts inclou la gestió de la Generalitat dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), la devolució dels estrangers que tinguin prohibició d'entrada, i portarà els Mossos d'Esquadra a cogestionar amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional la seguretat dels ports, aeroports i zones crítiques.

A més, Catalunya es configurarà com a "finestreta única" al seu territori de les autoritzacions d'estada de llarga durada, residència temporal i residència de llarga durada; expedirà el document d'identitat per als estrangers, a partir del registre del NIE de l'Estat espanyol, i s'incrementarà el nombre de Mossos en 1.800 efectius, fins a arribar a la xifra total de 26.800 agents.

L'acord també recull que Catalunya exerceixi la competència sancionadora dels procediments administratius: per exemple, instruirà i executarà expulsions que no requereixin expedient (devolucions), i les que sí que el requereixen es resoldran a partir de la proposta formulada per la Generalitat, prèvia valoració dels criteris orientatius que estableixi la junta de seguretat catalana.

La Generalitat, a més, determinarà el contingent de treballadors estrangers en la contractació en origen, aplicarà les previsions de la legislació vigents en matèria lingüística, i seran els Mossos els que exerceixin la competència per a la prevenció, persecució, protecció i assistència a les víctimes de tràfic i explotació d'éssers humans.

Finalment, perquè la cessió de competències sigui una realitat, l'Estat transferirà els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris perquè Catalunya les pugui exercir, i només d'aquesta manera podrà desenvolupar un model propi amb "una política integral".