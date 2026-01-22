Junts convoca una cimera del partit aquest dissabte davant la "falta de lideratge" del Govern a Rodalies

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Junts posposarà el Consell Nacional que tenia previst per aquest dissabte i celebrarà un cimera del partit en el seu lloc, a les 11.00 hores al sud de França, han informat fonts del partit a Europa Press.
El secretari general, Jordi Turull, ho ha sol·licitat a la presidència del Consell Nacional i després d'abordar-ho amb el president del partit, Carles Puigdemont, davant del col·lapse que considera que viu Catalunya i "la greu incompetència i falta de lideratge del Govern" davant de la suspensió del servei de Rodalies i altres crisis.
La trobada reunirà la direcció, representants del partit al Parlament, al Congrés i al Senat, i a representants del món municipal del partit, i participarà i la liderarà Puigdemont.