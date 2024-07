Junts convoca aquest dimarts l'executiva per analitzar el preacord entre ERC i PSC

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha convocat aquest dimarts a les 11 la seva Executiva Nacional, una vegada s'hagi conegut el document del preacord entre ERC i PSC, per analitzar-lo i emetre la seva valoració, segons informa un comunicat del partit.

L'executiva d'ERC ha avalat aquest dilluns aquest preacord per investir president de la Generalitat el líder socialista, Salvador Illa, que preveu que Catalunya surti del règim comú i que l'Agència Tributària Catalana gestioni, liquidi, recapti i inspeccioni tots els impostos (començant per l'IRPF), així com crear un Departament de Política Lingüística en el Govern.

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha explicat en roda de premsa aquest dilluns que el partit sotmetrà el preacord a votació dels seus prop de 8.700 militants, que validaran o no la decisió a través d'una consulta --telemàtica i presencial-- que es farà finalment aquest divendres i el resultat de la qual serà "vinculant".