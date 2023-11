Junts consulta aquest cap de setmana les seves bases sobre l'acord amb el PSOE

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

Junts consultarà telemàticament aquest cap de setmana entre la militància l'acord assolit amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez.

Fonts consultades per Europa Press han detallat que la consulta començarà a les 12 hores d'aquest dissabte i acabarà diumenge a les 18 hores.

La militància haurà de respondre la pregunta: 'Ratifiques l'acord signat a Brussel·les entre Junts per Catalunya i el PSOE, en el qual s'estableixen tant les condicions com els mecanismes per a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol i en el qual plantejarem un referèndum d'autodeterminació?'.

El Consell Nacional de Junts es va reunir aquest divendres i va valorar positivament l'estratègia negociadora liderada per l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de conèixer "de primera mà" l'acord signat entre PSOE i Junts, i va expressar el seu suport al pacte.

L'última consulta telemàtica que el partit va dur a terme entre la seva militància va ser la que va comportar la sortida de Junts del Govern de Pere Aragonès, l'octubre del 2022.