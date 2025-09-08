Junts confirma a Treball el seu rebuig a la rebaixa de la jornada laboral i manté l'esmena a la totalitat

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
Junts ha confirmat al Ministeri de Treball que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz que no retirarà l'esmena a la totalitat del projecte de llei de la reducció de la jornada laboral que es votarà aquest mateix dimecres en el Congrés.
Fonts ministerials han confirmat a Europa Press que la portaveu parlamentària de Junts, Míriam Nogueras, ha traslladat al secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rei, en una reunió aquest dilluns a la tarda la seva negativa al projecte de 37,5 hores laborals.
La vicepresidenta assegurava al matí que ha estat negociant amb el president de Junts, Carles Puigdemont, per treure endavant el projecte, si bé hi ha membres del partit català que han assenyalat que no els consta tal negociació.
Díaz també va fer una crida als treballadors perquè es mobilitzin en defensa de la rebaixa de la jornada laboral, coincidint amb les protestes anunciades per UGT i CCOO en tots els municipis i comunitats autònomes per a aquest dimecres, dia en què es votaran en el Congrés les esmenes de totalitat presentades per PP, Vox i Junts contra el projecte de les 37,5 hores.