Junts condiciona l'aval a regular el lloguer de temporada al grau d'acceptació de les seves esmenes

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha condicionat aquest dimarts el suport del seu grup al projecte de llei per regular el lloguer de temporada i d'habitacions al grau d'acceptació de les seves esmenes.
"Hi ha esmenes presentades que, tot i que en comissió no s'han acceptat, continuen vives en el debat parlamentari. En funció del que s'aprovi o no respondrem amb el nostre vot", ha explicat en una roda de premsa a la cambra catalana, malgrat afegir que no tenen negociacions obertes.
Per Vergés, la llei està marcada "per les polítiques nefastes dels Comuns, que condicionen el Govern, donen zero seguretat jurídica, no aporten més oferta i agreugen la situació de l'habitatge".
OAC
Tampoc no ha avançat la posició de Junts en la votació per a l'elecció del nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs, més enllà de criticar novament com s'ha gestionat el nomenament per part del Govern.
Sobre la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimecres al Parlament per la pesta porcina africana (PPA), ha assegurat que la crisi està marcada "per la no presència d'Illa i la no previsió d'Òscar Ordeig".