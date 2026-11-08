Junts i Comín discrepen i debaten si entrar en Renew o ser no adscrit al Parlament Europeu

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
Junts i l'exconseller i eurodiputat del partit, Toni Comín, discrepen sobre a quin grup s'ha d'inscriure al Parlament Europeu una vegada recuperat el seu escó: mentre els de Carles Puigdemont veuen que el passo natural és integrar-se en el grup liberal Renew, Comín és reticent i sospesa ser no adscrit, han explicat diverses fonts consultades per Europa Press.
Més enllà de la decisió que es prengui, Comín participarà per primera vegada en aquesta legislatura en el ple de l'Eurocambra que se celebrarà l'11 i 12 de novembre a Brussel·les, després de completar els requisits pendents davant la Junta Electoral Central (JEC) al seu retorn de Bèlgica fa dues setmanes, després de 9 anys de el 1-O.
Així, aquesta setmana podrà ocupar un escó que romania buid des de les últimes eleccions europees, en 2024: en l'anterior legislatura, quan Junts tenia tres seients en el Parlamento Europeu, Comín, juntament amb Puigdemont i l'exeurodiputada Clara Ponsatí, eren independents i no formaven part de cap dels grans grups europeus.
Malgrat que des de Junts son conscients que l'escó és personal, assumeixen que Comín pot prendre la decisió que vulgui i que no poden oposar-se, han indicat les citades fonts.
Mancant poc més de dos anys perquè acabi la legislatura europea, Junts es va incorporar oficialment al partit Demòcrata Europeu (PDE) a l'agost de 2026 (del que també forma part el PNB), assegurant que amb això volien contribuir a enfortir el projecte europeu "pel qual la nació tant ha treballat, fins i tot en les èpoques més difícils", va destacar Puigdemont llavors.
El PDE està representat en el grup parlamentari Renew Europe de l'Eurocambra, successor dels liberals d'ALDE, on havia estat l'extinta CDC: va anar en 2018 quan el PDeCAT (formació hereva de CDC) va ser expulsada d'aquest grup, en el qual també estava Cs.
ARGUMENTS
Segons les mateixes fonts, aquest és un dels arguments al que s'acull Comín per justificar el seu rebuig a integrar-se a Renew, al·legant que els liberals va ser un dels grups més bel·ligerants contra el procés independentista en estar dominat llavors per Cs.
Per això, amb independència que Junts s'hagi integrat al PDE (on hi ha diversos sectors), l'exconseller i eurodiputat contempla la possibilitat de ser no adscrit per marcar distàncies i deixar clara la seva posició en relació al que va passar anys enrere.
Cal recordar també que Comín milita al Moviment d'Esquerres de Catalunya (MEScat) i s'identifica amb la corrent més socialdemòcrata de Junts.
Fins al moment, Comín no ha volgut aclarir encara que decisió prendrà, tampoc si es decantarà per integrar-se en un grup abans de participar en el ple d'aquesta setmana a Brussel·les.
Sobre que l'exconseller i eurodiputat de Junts tingui una investigació oberta per un presumpte cas d'assetjament sexual a un ex-assessor, acusacions que ell sempre ha negat, el partit no preveu que pugui dificultar la possible integració de Comín a Renew, si aquesta fos finalment la seva decisió.