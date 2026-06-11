Junts celebrarà el 19 de juny un debat entre els candidats a ser l'alcaldable de Barcelona

El debat tancarà la campanya electoral, que començarà aquest dissabte
BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -
Junts celebrarà el divendres 19 de juny a la tarda un debat entre els candidats a ser l'alcaldable del partit a Barcelona, segons han avançat fonts de la formació consultades per Europa Press.
Els candidats que actualment aspiren a concórrer a les primàries, tots vinculats a l'agrupació de Junts de Sarrià-Sant Gervasi, són el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; la diputada al Congrés Pilar Calvo; la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa, i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas.
Després de constituir-se la Comissió Municipal Territorial (CMT), l'òrgan que pilota el procés, els aspirants han tingut fins aquest dijous per presentar els avals d'un 20% de les bases de Barcelona per concórrer-hi, tall que van superar tots quatre dies enrere.
El fet que tots hagin superat aquest llindar no vol dir que arribin a competir tots en les primàries perquè hi pot haver pactes entre ells.
Divendres la CMT ha de determinar el sistema definitiu d'elecció de l'alcaldable, que pot passar per la proclamació directa, per una eventual ratificació en assemblea i per una votació en primàries, però es dona per fet que aquesta última serà l'opció triada.
CALENDARI
En aquest cas, la campanya electoral començarà aquest dissabte i s'allargarà fins al 19 de juny, dia en el qual se celebrarà el debat entre els candidats, i el reglament intern del partit estableix que els òrgans de la formació s'han de mantenir "neutrals".
Les votacions s'obriran l'endemà i es tancaran el diumenge 21 de juny, dia en què hi haurà la proclamació provisional del candidat o candidata, que serà definitiva el 23 de juny, un cop resolts els possibles recursos.