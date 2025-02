Junts celebra l'acord entre els pagesos i el Govern però demana que es compleixin compromisos

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha celebrat aquest dilluns l'acord entre els pagesos catalans i el Govern per desconvocar les protestes previstes però ha demanat que es compleixin compromisos adquirits al Parlament.

"Aconseguir un pacte sempre és bona notícia si les parts afectades estan d'acord. Nosaltres estarem atents perquè es compleixin (els compromisos), com sempre hem fet, per estar al costat del sector", ha apuntat en una roda de premsa preguntat sobre aquesta qüestió.

Segons Rius, el seu partit va donar suport a les mobilitzacions del sector i ha recordat que van demanar l'organització d'un debat monogràfic a la cambra sobre aquesta qüestió que va arribar a unes conclusions: "Un any després, dels últims sis mesos del president Pere Aragonès i els primers sis de Salvador Illa, no s'ha fet res", ha lamentat.

De fet, ha aprofitat per fer balanç del mig any del govern d'Illa, qui ha acusat novament de no defensar l'autogovern de Catalunya i d'escometre una "espanyolització" de les institucions catalanes, entre altres qüestions.

En la seva opinió, el president de la Generalitat no està al capdavant de totes les reivindicacions que afecten la vida dels catalans, com la qüestió de la immigració i l'exigència de Junts d'incrementar el sostre de despesa: "Més que una gestoria, sembla una agència de publicitat que només fa anuncis", ha resolt.