Junts celebra el dictamen "contundent" del CGE sobre la limitació de la compra especulativa

BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
La secretària d'organització de Junts, Judith Toronjo, ha celebrat el dictamen "contundent" del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposició de llei impulsada pels Comuns i el Govern que busca limitar la compra especulativa d'habitatge.
En un missatge recollit per Europa Press, la diputada ha sostingut que el dictamen del CGE, que no és vinculant però veu vulneració de drets fonamentals com el de la propietat privada, "tomba els principals pilars de la llei".
Toronjo ha afirmat que el Govern ha actuat "al dictat de les polítiques fallides de la ciutat de Barcelona amb Colau dels Comuns" i ha defensat les propostes de Junts per abordar la crisi de l'habitatge, com augmentar el parc d'habitatge públic i privat i combatre els fons voltor, ha dit, sense castigar al petit propietari.