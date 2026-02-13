Publicat 13/02/2026 14:04

Junts a Barcelona demana suspendre la Zona Bus 4.0 "mentre duri la crisi ferroviària"

Archivo - Els regidors de Junts a l'Ajuntament de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El grup de Junts a Barcelona defensarà en la pròxima comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge la suspensió de la Zona Bus 4.0 --un sistema de gestió de l'aparcament i les parades dels autocars-- "mentre duri la crisi ferroviària", apunten aquest divendres en un comunicat.

"Aquest servei, en molts punts d'accés a la ciutat, és l'únic viable i eficient per transportar persones a gran escala i aquest fet ha tensionat el sector del transport col·lectiu", ha assenyalat la regidora Francina Vila.

El grup també insta l'Ajuntament a negociar amb els representants i associacions del sector del transport col·lectiu de persones afectats, incloent pimes i autònoms per establir un sistema regulador "més eficient" per abordar els problemes del trànsit.

