Junts a Barcelona demana suspendre la Zona Bus 4.0 "mentre duri la crisi ferroviària"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts a Barcelona defensarà en la pròxima comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge la suspensió de la Zona Bus 4.0 --un sistema de gestió de l'aparcament i les parades dels autocars-- "mentre duri la crisi ferroviària", apunten aquest divendres en un comunicat.
"Aquest servei, en molts punts d'accés a la ciutat, és l'únic viable i eficient per transportar persones a gran escala i aquest fet ha tensionat el sector del transport col·lectiu", ha assenyalat la regidora Francina Vila.
El grup també insta l'Ajuntament a negociar amb els representants i associacions del sector del transport col·lectiu de persones afectats, incloent pimes i autònoms per establir un sistema regulador "més eficient" per abordar els problemes del trànsit.