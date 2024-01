Junts avisa que votarà 'no' a l'amnistia si no hi ha garanties per als investigats per terrorisme

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

Junts avisa que "no podrà votar a favor de la llei d'amnistia" si no dona garanties als investigats per terrorisme i alta traïció en els casos Tsunami i Volhov, han informat fonts de la formació a Europa Press.

L'executiva del partit està reunida aquest dimarts al matí de manera telemàtica per fer un seguiment de les negociacions amb el PSOE, que asseguren que continuen obertes.

El ple del Congrés portarà a votació aquesta mateixa tarda la proposició de llei d'amnistia, i en cas que no superi aquesta votació, la llei tornaria a la Comissió de Justícia.

Segons les mateixes fonts, la proposta de llei que es votarà no garanteix que l'amnistia "inclogui tothom i sigui d'aplicació immediata".

"Sobretot vista la deriva de diferents estaments judicials per boicotejar la llei i deixar-ne molts independentistes fora", i han afegit que, si no s'accepten els canvis que proposen, no hi podran votar a favor.