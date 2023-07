Junts avisa que es van presentar al 23J "per defensar Catalunya, no per salvar l'Estat"

Batet creu que els resultats els donen una oportunitat que no defugiran "per desbloquejar" el conflicte



BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha avisat aquest dimecres que el seu partit es va presentar a les eleccions generals "per defensar Catalunya, no per salvar l'Estat espanyol i la seva governabilitat", tot i que ha assenyalat que els resultats els donen una posició de força per negociar sobre el conflicte.

Ho ha dit durant la seva intervenció al Parlament en la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ha acusat d'haver abandonat la majoria independentista del 52% de la cambra catalana que va permetre la seva investidura.

"L'independentisme ha perdut vots i escons després que el seu partit únicament ha seguit una estratègia d'aliances a Madrid, que no ha estat compartida pel conjunt de l'independentisme", i que va provocar la sortida de Junts del Govern, ha sostingut.

Batet també ha destacat l'"espanyolització" de la campanya pels resultats de l'independentisme, tot i que ha afirmat que les circumstàncies els han situat en una posició excepcional i de força per negociar.

"NO FAREM JOCS ESTRANYS"

Ha afegit que és una oportunitat "que Junts no defugirà per desbloquejar el conflicte" entre Catalunya i la resta d'Espanya.

"No farem jocs estranys, d'amagat i contranatura, com el que s'ha fet a l'Ajuntament de Barcelona", i ha dit que el resultat de les negociacions dependrà del president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i dels socialistes.