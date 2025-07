Junts avisa que la "pròrroga" dependrà de si compleix amb Catalunya: "Si no, a eleccions"

MADRID 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que la durada de la "pròrroga" sobre la qual ella es va referir dimecres a la cambra baixa, dependrà de si l'executiu espanyol té interès a "complir amb els termes de Catalunya", cosa que si no passa voldrà dir "que a Sánchez ja li anirà bé anar a eleccions".

En una entrevista a 'La Hora de la 1' de TVE recollida per Europa Press, ha garantit que la seva formació no posa terminis a la pròrroga perquè creu que "no val la pena", tot i que alhora ha insistit al Govern central que aquest termini extra "no dura tota la legislatura".

"Si el senyor Sánchez té interès a continuar la legislatura, és molt fàcil, ha de complir amb els termes de Catalunya. Ja no li dic complir amb Junts, nosaltres sempre posem per davant el país, ni el partit ni personalismes. I si Sánchez no compleix amb Catalunya, vol dir que a Sánchez ja li anirà bé anar a eleccions", ha postil·lat.

Nogueras ha valorat el debat de dimecres al Congrés com un moment en què es va mostrar "qui té la corrupció més llarga" i el "i tu més". Alhora, ha denunciat que també és "una forma de corrupció no pagar als ciutadans de Catalunya el que els correspon" o "no complir la llei dels pressupostos any rere any".

"Ahir es parlava de corrupció i ningú no va esmentar, excepte nosaltres, la corrupció d'alguns jutges de la cúpula judicial espanyola", ha avisat la diputada de Junts.

A més a més, ha aprofitat per criticar PSOE i PP pels pactes a l'alcaldia de Barcelona o per renovar el CGPJ, igual que ha sentenciat que les dues formacions, quant a la lluita contra la respectiva corrupció, "no tenen ganes" d'establir "mesures realment profundes i estructurals".