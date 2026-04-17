Junts avisa que la regularització de migrants "ignora" conèixer el català i satura els ajuntaments

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
Junts ha alertat que el procés de regularització de migrants que s'ha obert des d'aquest dijous a la matinada "ignora" el català com a requisit a l'hora d'adquirir la residència i que està provocant el que consideren un greu col·lapse dels serveis municipals a Catalunya.
El partit ha assegurat que el català no és un requisit obligatori i que només apareix en un informe d'arrelament opcional en casos concrets, però que, malgrat tractar-se d'una via excepcional, si les persones regularitzades ja treballen a Catalunya "no cal que acreditin cap coneixement de la llengua", assenyalen en un comunicat aquest divendres.
També han lamentat que s'ha modificat el decret de manera que exclou el català com a requisit a l'hora d'adquirir la residència i que ni els tràmits de renovació ni el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions estan disponibles en català.
"El Govern central, un cop més, ha optat per un decret llei que no s'ha pogut ni esmenar ni votar al Congrés i externalitza tots els problemes cap als ajuntaments, que estan desbordats, sense finançament i capacitat administrativa per abordar aquest procés amb garanties", han apuntat els postconvergents.
CRÍTIQUES TAMBÉ AL GOVERN
Han criticat que el govern de Salvador Illa va anunciar que volia fer del català un requisit per renovar la residència al cap d'un any en la regularització extraordinària aprovada aquesta setmana, però aquesta condició no figura en el text de la normativa publicada en el BOE.
"Un cop més, el govern de Salvador Illa ha enganyat els catalans i torna a demostrar que l'existència d'una conselleria de Política Lingüística és només pura façana i que acords com el Pacte Nacional per la Llengua són paper mullat", han apuntat.
ACCIONS LEGALS
Davant aquesta situació, el grup portarà a totes les cambres on té representació una sèrie d'iniciatives per intentar "corregir" aquests fets.
Entre aquestes, ha encarregat al departament jurídic del partit que prepari la presentació d'una denúncia davant les institucions europees per la "vulneració de diverses directives i la marginació d'una llengua cooficial com a criteri d'integració".