Junts avisa que en la reducció de la jornada laboral prioritzarà la realitat de les pimes

Rius recorda que hauran de negociar amb Junts si la volen aprovar

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat aquest dilluns que estan disposats a parlar amb el PSOE sobre el decret de reducció de la jornada laboral però que la prioritat del seu partit serà que el contingut s'adeqüi "a la realitat del teixit econòmic català, on la majoria d'empreses són petites i mitjanes".

"El primer que s'ha de fer és asseure's i negociar. Qualsevol mesura o iniciativa que es faci des de l'Estat, ho abordarem des de l'òptica estrictament catalana, que no és de grans corporacions i empreses, sinó de pimes", ha concretat en una roda de premsa.

En cas que hi hagi negociacions entre les dues formacions, Rius ha apuntat que faran "contrapropostes" per defensar la realitat empresarial catalana, sense donar més detalls.

En espera que el Consell de Ministres pugui aprovar aquest dimarts el decret, ha explicat que, fins ara, no hi ha hagut cap reunió entre el Govern central i Junts per abordar-ne el contingut.

Així, ha lamentat que els socialistes no s'hagin preocupat de conèixer la posició del seu partit i ha avisat que si volen comptar amb el seu suport "hauran de negociar amb Junts".

"Esperem que el Govern hagi entès que no compta amb aquesta majoria per aprovar-ho. A Junts no ens funcionen ni pressions ni pancartes. No anem a fer amics ni a apuntalar ningú, sinó a defensar els interessos de Catalunya",

DIFERÈNCIES PSOE-SUMAR

També ha advertit que les diferències públiques exhibides pel PSOE i Sumar sobre el contingut del decret fan preveure que serà una negociació "complicada", i ha aprofitat per preguntar-los si ja existeix un consens intern de les dues formacions.

El portaveu de Junts també ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciés una inversió 18.500 milions d'euros fins al 2030 per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya perquè "no va explicar ni quan, ni com ni on pensa dur a terme aquestes inversions".

"El govern d'Illa ven fum darrere una normalitat institucional fictícia que no existeix. Ni tan sols té pressupostos", ha assenyalat Rius, després de retreure també al president català que no parlés de finançament, entre altres qüestions.