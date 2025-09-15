Junts diu al PSOE que "passaran coses" si no alinea discursos a Catalunya, Madrid i Suïssa

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avisat aquest dilluns el PSOE que "passaran coses" si no alinea discursos i estratègies a Catalunya, Madrid i Suïssa, i que això es començarà a veure en el debat de política general (DPG) al Parlament del 7, 8 i 9 d'octubre.
"Puigdemont ja va dir fa setmanes que a la tardor passaran coses que no han passat fins ara i, possiblement, començaran a passar en el marc del debat de política general del Parlament perquè no es pot construir a Suïssa i destruir a Catalunya", ha destacat en una roda de premsa a Waterloo (Bèlgica), en unes jornades de treball del grup en l'inici del curs parlamentari.
Segons Sales, no toleraran més que el PSC "torpedini l'esperit de l'acord de Brussel·les amb votacions al Parlament de la mà del PP i Vox", i per això defensen que el DPG ha de servir per posar fi al que consideren un doble discurs dels socialistes a Barcelona i Madrid.