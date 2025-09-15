Junts avisa el PSOE que "passaran coses" si no alinea discursos a Catalunya, Madrid i Suïssa

Sales acusa el PSC de "torpedinar" l'acord de Brussel·les i dona marge fins al DPG del Parlament
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avisat aquest dilluns el PSOE que "passaran coses" si no alinea discursos i estratègies a Catalunya, Madrid i Suïssa, i que això es començarà a veure en el debat de política general (DPG) del Parlament del 7, 8 i 9 d'octubre.
"Puigdemont ja va dir fa setmanes que a la tardor passaran coses que no han passat fins ara i, possiblement, començaran a passar en el marc del debat de política general del Parlament perquè no es pot construir a Suïssa i destruir a Catalunya", ha destacat en una conferència de premsa a Waterloo (Bèlgica), en unes jornades de treball del grup en l'inici del curs parlamentari.
Segons Sales, no toleraran més que el PSC "torpedini l'esperit de l'acord de Brussel·les amb votacions al Parlament de la mà del PP i Vox", i per això defensen que el DPG ha de servir per posar fi al que consideren un doble discurs dels socialistes a Barcelona i Madrid.
"En cas contrari s'haurà acabat el temps per part de Junts amb els socialistes. O alinea el discurs, l'estratègia i la triangulació Suïssa-Catalunya-Espanya o no hi haurà més camí que recórrer en aquesta direcció", ha advertit.
En demanar-li que concretés el significat d'aquest advertiment, Sales ha explicat que, en el transcurs del DPG, faran servir les propostes de resolució per teixir qüestions relacionades amb el programa electoral de Junts i també amb l'acord de Brussel·les, i que volen generar unes majories necessàries a la cambra catalana "que siguin coherents amb aquesta triangulació".
"O triangulem bé aquestes tres qüestions o Junts haurem de prendre una decisió", ha insistit Sales, després de reclamar als socialistes un mateix discurs a totes les cambres i espais de negociació.
Després de lamentar que el grup s'hagi de reunir novament a Waterloo "perquè la normalitat política que intenten vendre els socialistes no existeix", també ha criticat la situació actual de Catalunya amb Salvador Illa al capdavant de la Generalitat.
"Catalunya no va bé des de fa temps, però amb el Govern del PSC encara va pitjor. És el Govern de la mala gestió, dels incompliments, de la submissió a Madrid i de la desnacionalització", ha resumit.
PLA DE XOC
Per això, ha explicat que treballen en un pla de xoc "per revertir els greus problemes de país agreujats pel govern del PSC" amb propostes que tindran com a base el programa electoral de Junts i que presentaran en el debat de política general.
"Com a alternativa passem a l'ofensiva" amb iniciatives parlamentàries sobre la llengua catalana, sobre finançament i per reclamar el concert econòmic, per rebaixar la pressió fiscal, en matèria d'infraestructures i en qüestions com l'habitatge, el repte demogràfic, l'estat del benestar i la cohesió territorial i social, entre altres qüestions relacionades amb competències i recursos que reclamen.