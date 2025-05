Junts avisa que "no va de farol" amb l'esmena a la reducció de jornada i critica que la llei "dificulta treballar"

Carrega contra Illa per "callar i no sortir en defensa d'un banc català"

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha advertit aquest dimarts que "no va de farol" amb l'esmena a la totalitat al projecte de llei del Govern central per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals i ha criticat que la iniciativa "dificulta treballar" i imposa una "fiscalització inacceptable" a les empreses.

Així mateix, Nogueras ha retret a l'executiu que no negociés amb ells i "només amb els sindicats espanyols, d'esquena a la realitat de la petita i mitjana empresa i els autònoms de Catalunya, del teixit empresarial de Catalunya", raó per la qual "no pot ser una bona llei".

La portaveu de Junts ha lamentat que la proposta de l'executiu suposa que les empreses duguin a terme un "control de la fiscalització" en assumptes com el registre horari que, a parer seu, és "absolutament inacceptable".

"Ens estan fent una llei per dificultar el treball, en un moment en el qual altres països s'arremanguen per tirar el país endavant, per treballar, per produir", ha censurat en unes declaracions a RNE, recollides per Europa Press.

Sobre aquesta qüestió, Nogueras ha incidit que els nivells de productivitat espanyols són "baixos" comparats amb altres països de la Unió Europea.

"En el context en el qual estem, en què hi ha un absentisme laboral històric, en què està costant molt trobar personal qualificat, la gent vol arribar a final de mes, la gent vol cobrar més, la gent vol poder treballar si vol", ha afegit.

La diputada ha expressat que la reducció de jornada, tal com està plantejada, és "una llei per continuar pressionant i cosin a impostos, que està més feta per al titular que no per poder solucionar el problema que existeix".

"A nosaltres no ens importa votar que 'no' si no beneficia Catalunya, no ens importa votar que 'sí' si beneficia Catalunya. Jo crec que ells ja han tingut molts 'no' nostres i no anem amenaçant per la vida ni fent xantatge, no tenim cap necessitat d'anar de farol", ha advertit.

EN CONTRA DE L'OPA

A més a més, la portaveu independentista s'ha pronunciat sobre l'OPA de BBVA sobre Banc Sabadell, en assenyalar que Junts està "absolutament en contra" que es materialitzi.

"El que sí vull remarcar és que la decisió la té el Govern espanyol", ha precisat, abans de carregar contra el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, per "callar i no sortir en defensa d'un banc català".