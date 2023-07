Junts avisa que l'abstenció "no acosta a la independència ni serveix per defensar Catalunya

"És una decisió d'un dia que podem estar pagant durant anys", recullen en un manifest

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha avisat aquest divendres que l'abstenció en les eleccions generals de diumenge no acosta els ciutadans a la independència i tampoc no serveix per defensar Catalunya.

"L'abstenció no ens acosta a la independència, ens allunya del poder de canviar les coses. I només serveix perquè l'absència d'independentistes s'ompli d'escons del 'a por ellos'. És una decisió d'un dia que podem pagar durant anys", recullen en el manifest 'Compromís amb Catalunya' que ha llegit la número 2 al Congrés per Barcelona, Pilar Calvo, acompanyada de la candidata Míriam Nogueras i de dirigents i diputats de Junts.

Malgrat respectar el dret a l'abstenció, han assegurat que no serveix per defensar Catalunya, i han afegit que votar és un missatge de suport "a l'exili i de suport als qui se'n van anar sense veure complert el seu somni".

Després de reivindicar que Junts va néixer per defensar el que representa l'1-O i per construir una Catalunya de drets i llibertats, lamenten que alguns vulguin "esborrar-lo" del calendari com a símbol, segons Junts, de resistència, unió i dignitat.

"Els diem que només podem tornar al 30 de setembre del 2017 si és per reconnectar-nos amb la força i l'autoestima que va fer possible el referèndum i que els catalans hem sabut convertir en capacitat de superació col·lectiva, però també individual, en altres moments difícils", destaquen.

VOT ÚTIL PER CATALUNYA

Respecte als qui dibuixen una Catalunya en la qual només es pot votar el PSOE o el PP, han destacat que el vot útil ha de servir per defensar els interessos dels catalans: "No podem posar ni un vot en mans dels qui no defensen Catalunya i l'han convertit en moneda de canvi".

"Quin sentit té fer més forts els qui volen continuar laminant el poder de les nostres institucions? Quin sentit té aplanar el camí als qui fa anys que ens treuen recursos i competències?", pregunten en al·lusió implícita a ERC.

Així, es comprometen a fer un front comú amb tothom qui treballi per Catalunya "amb sentit d'estat, mà estesa i mirada llarga".

També han assumit el compromís de "fer de mur davant l'extrema dreta, a més de defensar cada llei i en cada acció" els interessos de tots els catalans.