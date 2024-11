Junts avisa al Govern central que "no fa falta fer xantatge" amb la DANA per aprovar els PGE

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat al Govern central que "no fa falta fer xantatge als partits" amb les ajudes per pal·liar les afectacions de la DANA per, d'aquesta manera, aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Així s'ha pronunciat en preguntar-li en una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press perquè el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, urgís a aprovar els PGE per agilitzar les ajudes per la DANA.

Ha admès que des de Junts van interpretar aquestes declaracions com un xantatge ja que hi ha altres opcions per donar cabuda a aquestes ajudes: "No fa falta aprovar pressupostos per poder fer aquestes polítiques que han de fer-se per la DANA", ha sostingut.

"En la mateixa Llei de pressupostos hi ha l'opció de poder fer injeccions en situacions extraordinàries, com considerem que és la de la DANA", ha argumentat la portaveu de Junts, i ha indicat que aquest dimarts presentaran al Congrés una iniciativa en aquest sentit.

També ha afirmat que des del partit tenen clar el que volen, en les seves paraules, i ha advertit: "La negociació dels pressupostos encara no ha començat".