Junts avança el seu no a "tot el que sigui menys" que un concert econòmic

Nogueras reitera a ERC que aprofiti la "feblesa" del Govern central per fer un front independentista
BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avançat el vot en contra del seu partit "a tot el que sigui menys" que un concert econòmic, model que ha instat el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a defensar davant el president espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió de dijous.
"No entendríem que es negociés menys que això. Un concert com tenen els bascos i pel qual ERC va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany. Tot el que sigui menys que això no comptarà amb els vots de Junts", ha subratllat aquest dimecres en una roda de premsa.
En espera de la reunió dijous entre Sánchez i Junqueras, ha manifestat que van ser els republicans els qui van anunciar que havien tancat un acord amb els socialistes per un concert econòmic català, que facilitava la investidura d'Illa com a president de la Generalitat.
Per això, ha instat Junqueras a defensar davant Sánchez l'acord que van assolir sense rebaixes: "Volem que Catalunya tingui el control, que Catalunya i no pas Madrid mani sobre els seus ingressos, despeses i polítiques".
"El poder, o el té Catalunya o Espanya. I recaptar un impost i enviar els diners dels catalans a la caixa espanyola ni és concert, ni poder ni tenir la clau de la caixa. És ser la gestoria del Govern espanyol a Catalunya", ha expressat.
"UN FRAU"
Segons Nogueras, arribar a un acord de finançament sense haver-se publicat les balances fiscals i les "dades reals que durant anys han amagat els diferents governs, seria un frau".
"Seria com operar un genoll sense tenir ni una sola radiografia", ha recalcat la dirigent de Junts, que ha afegit que amb ERC han votat al Parlament el concert com a única opció a negociar amb el Govern central.
Per això, ha instat novament els republicans a aprofitar "l'extrema feblesa del Govern central i del sistema polític espanyol" per fer un front independentista que permeti aconseguir qüestions que no podrien aconseguir en circumstàncies normals.
Per Nogueras, s'està davant "una oportunitat històrica per fer un salt endavant", mentre que la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'estar absent i de tenir un paper secundari en aquest debat.
Segons Sales, seria incompresible que dijous s'anunciés un acord que no sigui el concert econòmic per a Catalunya: "Seria un engany en tota regla, l'estafa de l'estampeta".
Així, ha insistit que no seran còmplices d'un acord que es limiti a actualitzar el model de finançament perquè "perpetuarà el dèficit fiscal i el greuge econòmic que pateix Catalunya, consolidarà l'autonomisme i allunyarà la independència".