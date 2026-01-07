Junts avança el seu no "a tot el que sigui menys" que un concert i demana a Junqueras defensar-lo

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avançat el seu vot en contra "a tot el que sigui menys" que un concert econòmic, model que ha instat el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a defensar davant el president espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió que tindran dijous.
"No entendríem que es negociés menys que això. Un concert com tenen els bascos i pel qual ERC va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany. Tot el que sigui menys que això no comptarà amb els vots de Junts", ha subratllat aquest dimecres en una roda de premsa.
En espera de la reunió aquest dijous entre Sánchez i Junqueras, ha manifestat que van ser els republicans els qui van anunciar que havien tancat un acord amb els socialistes per un concert econòmic català, que facilitava la investidura d'Illa com a president de la Generalitat.