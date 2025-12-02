Junts avança que Nogueras respondrà aquest dimecres a les declaracions de Sánchez

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, compareixerà dimecres en una roda de premsa per reaccionar a les declaracions d'aquest dimarts del president del Govern central, Pedro Sánchez, segons ha avançat el portaveu del grup al Parlament, Salvador Vergés.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha explicat que Nogueras s'encarregarà de la "reacció oficial" del partit, sense voler-ne donar més detalls.
Tot això després que Sánchez hagi assumit els incompliments amb Junts i hagi anunciat mesures en matèria local i d'habitatge que reclamaven els de Carles Puigdemont.