Publicat 02/12/2025 16:26

Junts avança que Nogueras respondrà aquest dimecres a les declaracions de Sánchez

El nou portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés
EUROPA PRESS

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, compareixerà dimecres en una roda de premsa per reaccionar a les declaracions d'aquest dimarts del president del Govern central, Pedro Sánchez, segons ha avançat el portaveu del grup al Parlament, Salvador Vergés.

En una roda de premsa a la cambra catalana, ha explicat que Nogueras s'encarregarà de la "reacció oficial" del partit, sense voler-ne donar més detalls.

Tot això després que Sánchez hagi assumit els incompliments amb Junts i hagi anunciat mesures en matèria local i d'habitatge que reclamaven els de Carles Puigdemont.

Contador

Contingut patrocinat