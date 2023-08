Junts avala que Puigdemont expliqui la seva estratègia negociadora en un acte el dimarts a Brussel·les

L'Executiva delegarà funcions en un nou Secretariat amb Borràs, Turull, Erra, Madaula i Rius, entre altres



BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Executiva de Junts ha avalat aquest dijous que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont faci pública la seva estratègia negociadora per a la investidura en una conferència a Brussel·les (Bèlgica) dimarts que ve 5 de setembre.

Així ho ha explicat el partit en un comunicat després d'una reunió aquest dijous, després que el propi Puigdemont hagi avançat que farà públics els detalls del "marc" que proposarà Junts als partits que vulguin negociar amb ells en aquesta conferència.

Com Puigdemont, Junts ha reiterat que "no hi ha cap negociació en marxa amb ningú, ni tampoc s'ha presentat cap projecte d'amnistia a cap partit polític".

La conferència, a les 11.00 hores, inaugurarà una jornada interparlamentaria per coordinar accions davant l'últim tram de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.

NOU SECRETARIAT

En la reunió d'aquest dijous, a Altafulla (Tarragona), la direcció del partit també ha plantejat crear un nou Secretariat permanent que assumeixi "per delegació algunes de les funcions de l'Executiva".

El Secretariat actuarà "com a òrgan permanent de la direcció i govern del partit", i ho encapçalaran la presidenta, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull.

També estaran en ell la presidenta del Parlament i vicepresidenta de Junts, Anna Erra; els vicepresidents Josep Rius i Aurora Madaula; el secretari d'organització, David Torrents; la secretària de finances i senadora, Teresa Pallarès; l'adjunt al secretari general, David Saldoni, i els representants de les càmeres parlamentàries.

DIADA

Davant la Diada de Catalunya del proper 11 de setembre, l'Executiva també ha fet una crida a la mobilització i a la "participació massiva" en tots els actes convocats per entitats independentistes.

A més, els dirigents de Junts animen "especialment" a acudir a la manifestació de la Diada Nacional convocada a la tarda a Barcelona per l'ANC.