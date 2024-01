Junts avala expulsar Casol del grup parlamentari per la seva denúncia de presumpte assetjament

Vuit membres de l'executiva han votat en contra d'expulsar la diputada, que passarà a ser no adscrita



BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

La direcció de Junts ha avalat expulsar la diputada del Parlament Cristina Casol del grup parlamentari a causa de la seva denúncia de presumpte assetjament per raó de gènere, i ara serà el grup parlamentari qui haurà d'executar la decisió.

La resolució s'ha pres aquest dilluns en una tensa reunió de l'executiva del partit, que ha començat a les 10 hores i a la qual Casol ha arribat tota sola 20 minuts més tard.

En l'executiva s'ha portat a votació la possibilitat d'expulsar-la i, de manera "majoritària" --només 8 vots en contra dels 23 membres de l'òrgan-- han guanyat els que defensaven aquesta opció, segons han precisat fonts coneixedores a Europa Press.

La decisió s'ha pres després que Casol va denunciar el grup de Junts per presumpte assetjament davant l'Oficina d'Igualtat del Parlament, que va delegar la investigació a una empresa externa.

L'informe d'aquesta empresa externa va concloure que no hi havia fets provats --literalment-- en la denúncia per assetjament de Casol, però sí que descrivia un ambient de tensió i treball en el grup en què "el masclisme cultural està arrelat".

També recull que es viuen situacions de tensió interna en la formació i que hi ha "una base fortament patriarcal", entre altres aspectes.

NO ADSCRITA

Casol ja havia traslladat al secretari general de Junts, Jordi Turull, i al president del grup parlamentari, Albert Batet, que no entregarà l'acta de diputada malgrat que l'expulsin, i en conseqüència manté la decisió de passar a ser diputada no adscrita al grup mixt.

En sortir de l'executiva, ni la presidenta de Junts, Laura Borràs, ni el secretari general, Jordi Turull, n'han volgut fer declaracions.

CAS MADAULA

Més enllà del cas Casol, la també diputada i secretària segona de la Mesa, Aurora Madaula --totes dues afins a Borràs--, també ha denunciat el grup de Junts davant l'Oficina d'Igualtat i s'està en espera de l'informe pertinent.

Madaula, que continua de baixa mèdica, va generar un malestar generalitzat dins el grup després que, en el 'Parlament de les Dones' que es va celebrar el novembre de l'any passat, va manifestar que havia patit "violències silencioses" de companys.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, es va reunir amb ella i la va instar a reflexionar sobre la seva continuïtat com a secretària segona de la Mesa, i 22 dels 32 diputats de Junts també van signar un text en contra seu que van presentar a la Comissió de Garanties.

La direcció del partit sempre ha negat que hi hagi masclisme a Junts i atribueixen la situació a una qüestió de debat polític, i ara es plantegen emprendre mesures legals davant les "difamacions i filtracions" que hi ha hagut en aquests casos, segons va avançar Europa Press.