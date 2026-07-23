Junts atribueix l'esvoranc de Montcada (Barcelona) a la "desinversió" de l'Estat i demana responsabilitats

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït aquest dijous l'esvoranc de Montcada (Barcelona), també el del Putxet i la flamarada de Sants a la capital catalana, a la "desinversió" de l'Estat en matèria d'infraestructures i ha demanat depurar responsabilitats polítiques.
"No poden dir que són fets aïllats, deguts a la mala sort. És el resultat d'anys i anys de desinversió. Les xifres del Govern central són demolidores. El que inverteix l'Estat a nivell de Catalunya és menys de la meitat del que ens correspondria", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Després de criticar la gestió del Govern en aquest àmbit, ha qualificat de "vergonya" que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensi que les infraestructures a Catalunya milloren malgrat tot el que està passant.
"Cada nou incident confirma l'estat deplorable en el que tenim les infraestructures del país. Això és per l'asfíxia deliberada a la qual ens sotmet l'Estat i per la submissió del PSC, que no es planta a Madrid per defensar recursos que són nostres", ha dit.
Per això, ha exigit transparència per saber què ha passat i depurar responsabilitats polítiques perquè "l'esvoranc en la gestió del Govern és cada vegada més gran", i no descarta demanar que comparegui Illa o la consellera de Territori, Sílvia Paneque, si ho consideren necessari.