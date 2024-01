Junts assegura tenir un acord amb el PSOE per retocar la referència al terrorisme en la llei d'amnistia

MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha anunciat aquest dimarts que ha arribat a un acord amb el PSOE per retocar la referència que es fa sobre els delictes de terrorisme en la llei d'amnistia, però no ha detallat el contingut de l'acord.

En unes declaracions al Congrés, abans de la reunió de la Comissió de Justícia que debatrà les esmenes d'aquesta llei, la portaveu de Junts ha indicat que l'acord amb el PSOE consisteix en dues esmenes transaccionals que també han signat, entre d'altres, ERC.

Després de la reunió de la ponència, les dues formacions independentistes van decidir mantenir vives per a la comissió les esmenes que havien registrat en solitari i per separat, entre les quals les dues que demanen que l'amnistia també s'apliqui als delictes de terrorisme, inclosos aquells actes sobre els quals ja pesa una sentència ferma.

ERC i Junts van optar per mantenir vives aquestes esmenes malgrat que dijous passat van donar suport a la introducció d'una altra (inclosa en el paquet que els republicans van presentar amb el PSOE, Sumar, Bildu i el BNG) que deia just el contrari. Aquest text per deixar fora de l'amnistia els actes terroristes sobre els quals ha recaigut una sentència ferma també va comptar amb el suport de Junts.