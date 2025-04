Junts assegura el seu suport al decret antiarancels i reafirma que el 25% de les ajudes es quedaran a Catalunya

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha confirmat aquest dimecres que la seva formació votarà a favor del decret contra els aranzels dels Estats Units que ha impulsat el Govern central perquè "beneficia Catalunya" i insisteix que el 25% dels ajuts recollits en aquest decret seran per a la comunitat autònoma.

Als passadissos del Congrés, la dirigent independentista ha reivindicat que Catalunya "representa el 25% de les exportacions" als Estats Units i, per tant, no estan disposats a que els catalans "paguin i callin".

Per això, creu que amb aquest decret impulsat pel govern de Pedro Sánchez es "garanteixen" els ajuts per a Catalunya i també serà responsabilitat de la Generalitat garantir que això es compleixi. Així mateix ha rebutjat entrar a la "guerra" entre el PP i el PSOE per aquest assumpte perquè el focus de la seva formació està posat en fer que als catalans "els arribi el que els correspon".

A parer seu, la polèmica per l'acord aconseguit amb l'executiu s'emmarca en el fet que "estan tan acostumats a maltractar i menysprear Catalunya" que ara s'"escandalitzen" perquè li arriben "els euros que li corresponen".

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha negat que hi hagi un acord aranzelari que "beneficiï" Junts o Catalunya i ha assenyalat que així li ho va traslladar aquest dimarts el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, al sotssecretari d'Economia del PP, Juan Bravo. Dit això, ha acusat el PP d'estar intentant buscar una "excusa" per desmarcar-se'n i l'ha instat a aclarir si donarà suport al Congrés el reial decret aprovat pel Govern espanyol per fer front a la crisi aranzelària.

Fonts de l'executiu ja van matisar dimarts que en cap cas es produirà una situació de competència autonòmica en els ajuts distribuïts, ja que són a demanda de les empreses que els necessitin i en cas que no n'hi hagi prou s'elevarien, cosa que el Govern central no creu que passi. En concret, expliquen que Catalunya percebrà aquest 25% perquè les seves empreses exporten aquest percentatge als Estats Units.