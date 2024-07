Junts apunta que tombar l'objectiu de dèficit no suposa pèrdues per a les comunitats

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha recalcat aquest dimecres, l'endemà de propiciar que el Congrés tombés els objectius d'estabilitat pressupostària del Govern central, que això no implica pèrdues per a les comunitats autònomes i que, en tot cas, està en mans del Ministeri d'Hisenda arreglar aquesta situació perquè està obligat a presentar un nou pla de dèficit en el termini d'un mes.

Així ho subratlla el partit de Carles Puigdemont en un comunicat distribuït aquest dimecres en el qual es remeten al que preveu la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 2012.

UN MES DE TERMINI PER PRESENTAR-LO DE NOU

Citen, en concret, l'article 15.6 de la norma que estableix que "si el Congrés dels Diputats o el Senat rebutgen els objectius, el Govern central, en el termini màxim d'un mes, remetrà un nou acord que se sotmetrà al mateix procediment".

"En cap cas diu que el govern podrà remetre, sinó que remetrà", emfatitza el grup de Miriam Nogueras, per incidir que "és responsabilitat única i exclusiva del Govern espanyol tornar a presentar una proposta d'objectius que pugui superar la tramitació parlamentària".

El pla d'estabilitat és l'avantsala dels pressupostos generals de l'Estat per al 2025 i el rebuig per part del Congrés, amb els vots del PP, Vox i el crucial 'no' de Junts, en pot endarrerir la presentació.