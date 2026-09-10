Junts aposta per una "política de recuperació nacional" per preparar la independència

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Junts ha proposat aquest dijous dur a terme una "política de recuperació nacional per reconstruir la nació, recuperar el bon govern i preparar la independència" de Catalunya.
Ho ha fet en un manifest amb motiu de la Diada de Catalunya d'aquest divendres, en el qual afirma que l'11 de Setembre no és ni pot ser una commemoració neutra, sinó "memòria, afirmació nacional i reivindicació democràtica.
"Voler reduir la Diada a una celebració institucional buida, desproveïda de la reivindicació i els símbols nacionals, com fa el govern de Salvador Illa, no és moderació, és resignació. I Catalunya mai al llarg de la seva història ha optat per la resignació, per això continuem sent nació", sosté en el mateix text.
La formació de Carles Puigdemont ha assegurat que el Govern és "dependent de les prioritats del poder espanyol i del PSOE" i ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de sentir-se còmode en una autonomia limitada i amb manca d'ambició nacional.
I ha assenyalat qüestions que considera conseqüència d'aquesta dependència com l'"espoli fiscal", la desinversió persistent, el bloqueig del traspàs de les competències en immigració, i una mala gestió del Govern que, ha dit, afebleix l'autogovern català.