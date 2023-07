Junts apel·la l'independentisme a votar per demostrar el seu suport a l'"exili"

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha apel·lat aquest dimecres l'independentisme a votar en les eleccions generals perquè Espanya i la resta d'Europa sàpiguen que "l'exili no es toca i que la voluntat de Catalunya de ser un estat independent continua de manera clara i determinada".

Així ho han manifestat en un comunicat, en el qual expressen el seu suport a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí després que la justícia europea els ha retirat la immunitat com a eurodiputats de Junts.

Per Junts, la sentència era previsible però no la que desitjaven, i per això creuen que han de continuar treballant "per la defensa de les minories, el respecte a la dissidència i pels drets col·lectius dels pobles".

"La millor resposta a la sentència és ser més forts que mai, més determinats i anar com més units possible per aconseguir el reconeixement d'Europa", defensen.

També destaquen que la sentència europea "no és el final del recorregut jurídic de l'exili i menys encara la tasca política", i que continuaran treballant per defensar els seus drets i el seu retorn en una Catalunya lliure, han dit.