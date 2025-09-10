Junts apel·la els catalans a "recordar i resistir" per poder guanyar la independència

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Junts ha apel·lat els catalans a "recordar i resistir per tornar a tenir l'oportunitat de guanyar la independència de Catalunya, l'11 de Setembre i cada dia".
En el manifest per la Diada d'aquest any, adverteixen dels missatges "de normalització que pretenen imposar l'amnèsia" sobretot pel que han lluitat els catalans, i davant això veuen necessari recordar.
"Recordar que som una nació i que no podem deixar de banda la identitat i els valors que ens defineixen com a tal. Recordar que la defensa de la llengua és un element troncal per defensar aquest esperit nacional i per cohesionar el país en la seva necessària diversitat", destaquen.
També criden a recordar que els catalans volen exercir el dret a decidir i que la independència "continua sent de forma indiscutible l'únic projecte que pot garantir un futur de benestar i prosperitat".
"L'EXILI CONTINUA VIGENT"
I és que consideren que la normalitat que es pregona no existeix perquè "l'exili continua vigent", per la negativa dels jutges a aplicar lleis i perquè, segons Junts, hi ha milions de catalans que veuen menyspreats els seus drets lingüístics, entre altres qüestions.
A més a més, reclamen als catalans la necessitat de resistir i sobreviure a tots els "embats" malgrat el preu que s'ha pagat col·lectivament durant els últims 300 anys.
"Recordar i resistir són imprescindibles per guanyar un futur d'esperança i de benestar i fer de Catalunya un país garant de drets, llibertats, progrés i d'esperança per a tota la seva gent", conclouen.