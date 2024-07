Junts anuncia el seu vot contra els objectius de dèficit i tombarà la senda plantejada per Moncloa

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt de Junts en el Congrés, Josep Maria Cruset, ha anunciat el seu vot en contra dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions, per la qual cosa tombarà la senda plantejada pel Govern espanyol i complica la tramitació dintre del termini i en la forma escaient dels Pressupostos Generals de l'Estat 2025.

"Avui votarem en contra d'aquest primer tràmit dels Pressupostos Generals de l'Estat que són els objectius d'estabilitat pressupostària", ha avançat Cruset en declaracions a la premsa mentre es desenvolupa el debat dins de la Cambra baixa.

Segons ha explicat, la seva formació demanava que en aquests objectius d'estabilitat pressupostària es dotés d'una dècima més de dèficit a les comunitats autònomes, de tal manera que aquestes tinguessin més capacitat i més recursos econòmics.

"Però no hi ha hagut absolutament cap canvi", ha lamentat el portaveu adjunt de Junts, després de criticar que el Govern central no entén que no té majoria absoluta a l'hemicicle i que, per tant, necessita d'altres grups, en aquest cas dels 7 vots de Junts, per treure endavant iniciatives.

"És evident que mentre no canviï aquesta realitat, que hem exposat a aquest dèficit d'execució de pressupostos que tant perjudica a Catalunya, el Govern no pot comptar amb els set vots de JuntsxCat per a la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici 2025", ha dit Cruset.