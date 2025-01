Junts anuncia un acord perquè La 2 a Catalunya emeti íntegrament en català

Dalmau celebra l'acord i avança que TV3 emetrà en ultra HD

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha anunciat que part de l'acord que van aconseguir dimarts amb el Govern central per salvar el decret òmnibus contempla que La 2 a Catalunya emeti íntegrament en català.

"Hem tancat un acord amb Televisió Espanyola i el nou president perquè el 20% dels recursos que té Televisió Espanyola, que és el PIB que generem els catalans, es repercuteixi a Catalunya. I, per tant, que es parli català. I que a Catalunya La 2 sigui en català", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Nogueras ha dit que les emissions íntegres en català es produiran d'aquí a un parell d'anys: "A poc a poc s'anirà fent, però l'objectiu és aquest. D'oferta en castellà, en tenim moltíssima. En català, no. I val la pena que els vots de Junts també serveixin per a això", ha valorat.

ALBERT DALMAU

El conseller de Presidència de la Generalitat, per la seva banda, ha afirmat que per complir els acords amb Junts al Congrés, però també amb ERC i els Comuns al Parlament, el Govern reordenarà l'espai audiovisual a Catalunya perquè TV3 emeti en ultra alta definició i que treballarà per aconseguir que La 2 emeti en català de manera íntegra.

"Per protegir la nostra llengua, el català, per defensar-la, perquè existeixi un bon ús social del català i per promoure'l, necessitem que hi hagi bons continguts audiovisuals en català. És fonamental que promoguem la nostra indústria audiovisual, però que a més ho fem promovent la nostra llengua, la nostra cultura", ha valorat.

Dalmau ha detallat que els primers acords tècnics perquè les dues iniciatives tirin endavant estaran llestos "abans de l'estiu", però que la implementació serà progressiva.

CONTINGUTS PROPIS A CATALUNYA

Actualment, La 2 ofereix a Catalunya majoritàriament els continguts en castellà que ofereix a tot Espanya, amb desconnexions territorials en algunes franges d'emissió.

Segons el Govern, La 2 a Catalunya tan sols oferirà continguts propis en català i produïts a Catalunya que permetran "avançar en la consolidació dels estudis de Sant Cugat com un nou hub audiovisual", ha dit Dalmau.