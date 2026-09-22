Junts anirà a la cimera educativa però no per a "un fals consens o un exercici de propaganda"

Vergés convida els diputats del PSC a liderar un enduriment de penes per tinença d'armes
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha explicat que assistiran a la cimera educativa que el Govern ha convocat divendres al Palau de la Generalitat per respecte institucional i per escoltar, però no participaran d'"un fals consens o d'un exercici de propaganda".
Ho ha exposat en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, i Junts també ha traslladat aquest missatge al president de la Generalitat, Salvador Illa, en una carta escrita per la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales.
En aquesta missiva també adverteix que convocar una cimera educativa sense comptar amb els representants del sector educatiu "no és un bon punt de partida per a un veritable acord de país".
Vergés ha afegit: "Niubó ha estat reprovada i continua volent liderar aquesta qüestió quan els sindicats i les entitats del sector ni li reconeixen cap lideratge ni representativitat. Aquesta qüestió no s'ha de plantejar al Govern i sí al Parlament".
Tots dos també han ha acusat el "tripartit" d'intentar posposar la proposta de Junts de celebrar un debat monogràfic sobre educació al Parlament del 20 al 22 d'octubre, que finalment s'ha establert que tindrà lloc en aquest període de sessions.
SEGURETAT
En matèria de seguretat, ha advertit que els diversos canvis que hi ha hagut en la cúpula del departament d'Interior i de l'increment que han patit els tirotejos a Catalunya, basant-se en unes dades que recullen que el 2023 n'hi va haver uns 50; 64 l'any següent i 93 aquest any.
"Estem en una mitjana de 2 tirotejos per setmana amb arma de foc a Catalunya. La majoria estan relacionats amb el narcotràfic i el crim organitzat", ha sostingut.
En aquest sentit, ha instat els 19 diputats del PSC al Congrés a liderar un enduriment de les penes del Codi Penal per cultiu i tràfic de marihuana i tinença d'armes, després de recordar que una iniciativa de Junts va aconseguir fer el mateix amb la multireincidència.
"Entre tirotejos i segrestos exprés, això no és una sèrie policíaca. Parlem de Catalunya i això no havia passat mai", ha apuntat Vergés, que ha reclamat de nou la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, per explicar la situació en matèria de seguretat i quines accions durà a terme.