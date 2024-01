Junts amenaça amb votar en contra dels PGE: "Si no fan les coses diferent, el nostre vot no el tindran"

No aclareix si donaran suport als objectius de dèficit, que es voten aquest dimecres al Congrés

El portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruset, ha amenaçat aquest dimecres amb votar en contra d'uns futurs pressupostos generals de l'Estat si el Govern central no fa "les coses diferent" i acaba perjudicant la ciutadania catalana.

Durant el debat sobre els objectius d'estabilitat pressupostària, un primer pas de la tramitació parlamentària dels comptes públics, Cruset ha advertit l'executiu que Junts no forma part de "cap bloc espanyol" i que el seu vot només està a la disposició dels ciutadans de Catalunya. "Facin política sense voler perjudicar sempre d'una manera o altra Catalunya", ha subratllat el diputat.

Però tampoc no ha aclarit què votarà sobre els objectius pressupostaris, que segons Cruset "penalitzen totalment" la Generalitat i les administracions locals i el Govern central els ha presentat sense negociar.

En l'última reunió del Consell de Política Fiscal amb les comunitats autònomes, Hisenda va proposar un dèficit del 3% el 2024 per al conjunt de les administracions, del 2,7% el 2025 i del 2,5% el 2026.

En el cas de les autonomies es va establir un objectiu del 0,1% per al 2024. Per al 2025 i 2026, les comunitats buscaran l'equilibri pressupostari. Per a les entitats locals també es va acordar l'equilibri pressupostari (0%) del 2024 al 2026, mentre que per a la Seguretat Social el dèficit es va fixar en un 0,2% per al 2024, en 0,1% per al 2025 i en el 0% per al 2025.

DENUNCIA UN 'DÚMPING' FISCAL

Cruset també ha denunciat l'"infrafinançament" i la pràctica del 'dúmping' fiscal d'altres comunitats que pateix Catalunya.

En concret, ha indicat que Madrid rep un 184% més de finançament pressupostari respecte a Catalunya. Així mateix, ha exigit que Catalunya sigui més partícip en la gestió del Pla de Recuperació, perquè considera que l'Estat es queda amb "tota la capacitat de gestió" i deixen la Generalitat com una "mera gestoria dels fons".