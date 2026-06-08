Junts afirma que Nogueras "ha fet més" que Illa en demanar a Lleó XIV que parli en català

Rius assegura que està previst que assisteixin als actes
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha defensat que la líder del partit al Congrés, Miriam Nogueras, "ha fet més" que el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'hora de demanar aquest dilluns al Papa que parli en català durant la seva visita a Catalunya.
"El Govern, en cap moment, ha desplegat la seva capacitat política i diplomàtica davant el Vaticà per fer que utilitzi el català. Hi ha fet més Nogueras, demanant al Papa que utilitzi el català, que el president de la Generalitat", ha sostingut en una roda de premsa.
Després de donar-li la benvinguda i assegurar que està previst que assisteixin als actes, ha reivindicat que, si finalment Lleó XIV parla en català en els termes que han defensat "haurà estat gràcies a la pressió que ha fet la societat civil i alguns partits com Junts".
"El Papa visita una nació mil·lenària amb una llengua i una cultura pròpies. Esperem que tingui present aquesta realitat i utilitzi el català en les seves intervencions, com han fet altres papes que ens han visitat", ha apuntat.
CRÍTIQUES A OMELLA
Segons Rius, la majoria de bisbes catalans l'hi han demanat, la qual cosa considera que no ha passat en el cas del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui ha acusat de tenir "una actitud de clar menyspreu a la llengua, cultura i identitat catalanes".
"No ens sorprèn", ha afegit el portaveu de Junts, que ha evitat pronunciar-se sobre el discurs que el Papa ha fet al Congrés.