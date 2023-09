Junts afirma que no renuncia ni renunciarà a "la unilateralitat com a recurs legítim"

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

Junts ha afirmat que no ha renunciat ni renunciarà a "la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els seus drets", tal com va defensar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la conferència d'aquest dimarts a Brussel·les, i que manté la legitimitat de l'1-O.

En un manifest publicat aquest diumenge amb motiu de la Diada de Catalunya, recollit per Europa Press, el partit ha lamentat textualment els atacs a la llengua catalana i, en concret, a l'escola: "Són una mostra irrefutable de la voluntat de desmantellament nacional que patim per part dels diferents actors de l'Estat espanyol".

Ha demanat urgentment defensar i blindar la llengua i ha assegurat que "aconseguir-ne la oficialitat a la Unió Europea és un pas molt rellevant per avançar en aquest sentit".

Segons Junts, la Diada torna a ser un moment per "reivindicar la perseverança, la resiliència, la unitat d'acció i la mobilització popular" com les eines que permetin culminar el procés per la independència.

LA INDEPENDÈNCIA, L'"ÚNICA MANERA VIABLE"

Junts ha assegurat que l'octubre del 2017 es va fer un pas més per afirmar que la independència política és "l'única manera viable de sobreviure com a nació i aconseguir el grau de progrés social i de benestar" que mereix la ciutadania de Catalunya.

"La persecució judicial que ha patit històricament i que s'ha intensificat en els últims anys és intolerable i s'ha de revertir per normalitzar això que és normal: el diàleg, l'acord polític i els principis democràtics", ha afegit.

També ha afirmat que, quan l'independentisme governa, demostra que és "una eina útil" per a les persones i que en millora les condicions de vida.