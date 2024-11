Junts afirma que la gestió de la dana posa "en evidència un estat fallit"

Lamenta que PP i PSOE estan "més preocupats per espolsar-se les culpes" que per entendre i aprendre

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

Junts ha criticat aquest dilluns la gestió de la dana a la Comunitat Valenciana, que creu que "ha posat en evidència un estat fallit que no ha sabut respondre adequadament".

En un comunicat, ha assenyalat que la resposta no ha estat la correcta "des del cap d'estat fins als representants d'un autonomisme mancat d'ànima política".

També ha lamentat que PP i PSOE "ara mateix semblen més preocupats per espolsar-se les culpes que no pas per entendre l'emergència i extreure'n els aprenentatges perquè no es repeteixi mai més".

SEGUIMENT "EXHAUSTIU"

El partit ha assegurat que estan fent un seguiment "exhaustiu de la crisi desencadenada per la dana i que s'han posat en contacte amb institucions, partits i entitats valencianes.

Han reiterat el seu condol als familiars de les víctimes a la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa, i han expressat el seu suport i solidaritat a tots els afectats.

A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT

"Ens hem posat a disposició del Govern de la Generalitat i fem nostres totes les crides a la població per extremar la prudència en aquests moments complicats", ha subratllat.

També han posat en valor la importància dels sistemes d'emergència i prevenció de Catalunya: "Mai ningú no ha tingut la temptació de suprimir-los", tot i que han estat subjectes a actualitzacions i millores.