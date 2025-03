Junts afirma que ERC dona una "ajuda inestimable" per mantenir el caos a Rodalies i Rufián els diu "miserables"

MADRID 12 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts al Congrés Isidre Gavín ha acusat aquest dimecres ERC de donar una "ajuda inestimable" per mantenir el caos ferroviari a Rodalies, un comentari al qual el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, ha replicat titllant-lo de "miserable i mentider".

Durant la sessió de control del Congrés, Gavín ha demanat explicacions al ministre de Transports, Óscar Puente, per les incidències dels darrers dies en el servei ferroviari de Catalunya, atribuint-ho a la manca d'inversió, i ha tornat a exigir el traspàs integral de Rodalies.

Però a més, Gavín ha aprofitat per llançar un dard a ERC situant-los com l'"ajuda inestimable" de la Generalitat perquè Renfe continuï operant el servei de Rodalies i que tot continuï igual.

30 ANYS AMB COTXE OFICIAL

Davant d'això, el portaveu d'ERC, als passadissos del Congrés, ha respost al diputat de Junts titllant-lo de "miserable i mentider" perquè, entre altres coses, segons ha dit, "fa 30 anys que viatja amb cotxes oficials i no ha agafat gaires trens de Rodalies".

Per això, ha demanat a Junts que "deixi de fer política amb això" i que ajudi, "tot i que sigui per una vegada a la seva vida" a solucionar la situació amb el servei de trens perquè "la gent que agafa un Rodalies cada dia a Catalunya no s'ho mereix".

"Nosaltres no hem culpat mai la dreta catalana dels seus fracassos, de les seves negociacions, perquè entenem que és la part més feble, aquí el culpable és el Govern central, un PSOE que fa molt poc per a Catalunya", ha incidit.