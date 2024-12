Junts adverteix que no fa catxa i que Sánchez està "en números vermells"

MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que la seva formació "no fa catxa" després d'exigir-li que se sotmeti a una moció de confiança i d'aliar-se amb el PP per suspendre l'impost elèctric, i li ha tornat a reclamar que compleixi els seus compromisos perquè en aquest moment el seu crèdit està "en números vermells".

"Es posaran al dia?", ha reclamat la diputada de Junts, que ha exigit al Govern central que "moguin el cul", paguin el que deuen als catalans, traspassin les competències acordades i "demostrin que els indigna tant com a nosaltres que la cúpula judicial espanyola es vanagloriï de no aplicar les lleis" que s'aproven al Congrés dels Diputats, en referència a l'amnistia.

Les paraules de Nogueras es produeixen després que dilluns el líder de la seva formació, Carles Puigdemont, exigís a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança i afirmés que "no és de fiar". D'aquesta manera es queixava que un any després de donar el seu suport a la investidura, no estaven satisfets amb el compliment dels acords.

A més a més, Junts va aprofundir en el distanciament amb el Govern central en pactar amb el PP que se suspengui l'impost sobre el valor de la producció elèctrica, un moviment al qual els socialistes van respondre congelant la tramitació de la llei.