Junts adverteix al Govern que "s'està allunyant de l'acord" amb l'esborrany del decret

Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
Junts ha advertit que el Govern "s'està allunyant de l'acord" aconseguit en els últims dies i posant "en perill" les solucions en matèria d'habitatge amb l'esborrany del reial decret llei del Ministeri d'Habitatge que negocia amb Sumar i que previsiblement aprovarà aquest dimarts el Consell de Ministres.
Fonts de Junts han indicat que el Govern va publicar aquest dilluns al matí una proposta per aconseguir un possible consens amb la qual estaven "d'acord en gran mesura". No obstant això, el partit liderat per Carles Puigdemont considera que l'esborrany del text que s'ha fet públic a la tarda ha incorporat mesures que no formaven part del negociat i que "ja havien impedit la validació" de decrets anteriors.
En concret, la formació ha apuntat a "l'acceptació de les ocupacions", una mesura que al seu parer deixa "els petits propietaris desprotegits i en peus d'igualtat amb els fons voltor".
Així mateix, ha qüestionat que s'estigui duent a terme una reforma integral de la Llei d'Arrendaments Urbans mitjançant un decret, "malgrat que aquesta reforma ja s'està tramitant amb la participació de tots els grups polítics del Parlament a través del corresponent projecte de llei".
Junts, que atribueix a la "pressió" dels socis de coalició aquests canvis, ha reiterat el seu desig de seguir negociant fins "el final per donar amb un text que abordi els veritables problemes de l'habitatge": "Volem que hi hagi un acord. No serà per falta d'esforç per la nostra part".
"Encara hi ha temps. Perquè, en matèria d'habitatge, l'objectiu no hauria de ser una foto, una piulada o un titular: hauria de ser trobar solucions", han afegit.